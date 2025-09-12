Младежкият център в Разград ще има свое собствено лого

Младежкият център в Разград ще има свое лого, за да бъде разпознаван от младите хора и обществото като символ на младостта, иновациите и бъдещето на града. Графичният знак, който ще украсява фасадата на центъра, ще присъства във всички официални документи, рекламни и информационни материали, както и в онлайн пространството, ще бъде избран чрез конкурс, съобщи за БТА управителят на центъра Радосвета Иванова.

В изработването на логото могат да се включат млади хора от 13 до 29-годишна възраст от област Разград. Всеки участник, обичащ изкуството, дизайна и предизвикателствата, може да представи до две авторски предложения. Според регламента логото може да бъде създадено както дигитално, така и ръчно нарисувано на хартия. Условието е визуалният знак да бъде свързан с темата „Младеж, иновация, развитие, бъдеще“. Крайният срок за приемането на разработките е до 15 октомври. Предложенията за дигитални проекти се изпращат на имейл obshtina@razgrad.bg, а за ръчно нарисуваните лога трябва да бъдат предадени лично в деловодството на Община Разград. Към всяко предложение участниците трябва да посочат трите си имена и адрес за контакт. Наградите за победителите са лаптоп, фотоапарат и смартфон.

Конкурсът за лого на новосъздадения по проект Младежки център в Разград се обявява за трети пореден път. При първата покана за изработване на графичен символ на центъра са постъпили 11 предложения от девет автори. За участие във втория конкурс са получени две предложения за лого от двама младежи. Всички те са разгледани от журито за избор и след преценка на качествата на творбите е взето единодушно решение да не се излъчат победители в конкурсите, тъй като проектите не отговарят на поставените критерии, посочи управителят на центъра.

Тя добави, че всеки, който иска да участва в конкурса, може да се запознае с регламента, посещавайки рубрика „Проекти на общината“.