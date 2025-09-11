Общинските съветници гласуваха годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Смядово за 2024 г.

Общинският съвет в Смядово прие годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Смядово за 2024 г. в размер на 16 710 595 лв., в т.ч. за делегираните от държавата дейности 12 981 887 лв. и за местни дейности - 3 728 708 лв.

Общинските съветници гласуваха отчет за дейността на общинското предприятие "Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана“ за 2024 г. Разходите на предприятието са в размер на 833 748 лв., е посочено в материалите към докладната записка на кмета на община Смядово Иванка Петрова.

Общинският съвет в Смядово одобри годишен отчет за изпълнение на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Смядово проекти за периода 2024 – 2027 г. и за изпълнение на концесионните договори за отчетната 2024 г.

Общинският съвет даде съгласие за предоставяне на временна финансова помощ в размер на 10 000 лева на Асоциацията на еколозите от общините в България във връзка с изпълнението на проект „Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух“. Срокът за предоставяне на финансовата помощ е до 30 юни 2027 г.

На Общинския съвет бе представен и приет анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Смядово.

Общинските съветници в Смядово гласуваха броя на групите за целодневна организация на учебния ден в основните училища в селата Риш и Янково. Те утвърдиха броя на паралелките под нормативния минимум в училищата в Община Смядово за учебната 2025-2026 г. Съветниците подкрепиха решение за формиране на една група в Детска градина „Щастливо детство“ с. Риш под нормативния минимум за учебната 2025-2026 г.

Общинските съветници взеха решение за безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на помещение с площ от 21 кв. м на Агенция по заетостта – Дирекция "Бюро по труда" - Велики Преслав, филиал Смядово.

Съветниците гласуваха и докладна записка за подробни устройствени планове за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, във връзка с постъпило предложение от "Смядово Енерджи" АД за изграждане на фотоволтаична централа.

Общинският съвет в Смядово подкрепи предложение за предоставяне на временен безлихвен заем в размер до 377 100 лв. от временно свободни средства от общинския бюджет за финансиране на плащания по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Смядово и в с. Риш, община Смядово“.

Общинските съветници подкрепиха докладна записка за вземане на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Смядово и в с. Риш, община Смядово“.

Общинският съвет определи кмета на Смядово да бъде представител на Община Смядово в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, което ще се проведе на 10 октомври от 10:00 ч., с резервна дата – 14 октомври от 10:00 ч.

За заседанието общинските съветници гласуваха отпускането на финансова помощ за лечение на граждани от община Смядово.