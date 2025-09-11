С Божествена света литургия ще започне честването на празника на Силистра

С Божествена света литургия, отслужена от доростолския митрополит Яков в катедралния храм "Св. Първовърховни апостоли Петър и Павел", в Силистра ще започнат проявите по случай празника на крайдунавския град – 14 септември, Кръстовден, съобщиха от Общината.

Ще се проведе тържествено заседание на Общинския съвет. На сесията ще бъде връчена наградата "Студент на годината" за 2025 г., която ще отличи най-изявения студент от региона. За приза е предложена Ана Георгиева, студент във филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" в Силистра. Тя е номинирана за отличен успех, трайни интереси и научноизследователската дейност.

Тържествата ще завършат с празничен концерт на певицата Тони Димитрова и деца от Музикална студия „До Ре Ми“.

В дните преди празника от общинската администрация са подготвили различни инициативи за най-малките жители на града. На 12, 13 и 14 септември от 10:00 до 11:00 ч. пред Южната крепостна стена децата ще могат да чуят литературно четене на приказки. В ролята на разказвачи ще влязат служители от Регионална библиотека „Партений Павлович“, както и млади таланти от театрално студио „Артистик“. В Дунавския парк ще се състои пленерът „Нарисувай града“. А любителите на спорта ще могат да се включат в занимания на открито по йога, зумба и аеробика в Дунавската градина.