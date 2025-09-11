Общинският съвет в Балчик взе решения, свързани с вятърни паркове и автогарата в града

Общинският съвет в Балчик взе решения, свързани с ветрогенератори и автогарата в града.

В началото на редовно си заседанието съветниците в Балчик гласуваха изменения в подробните устройствени планове за вятърни паркове в селата Соколово и Тригорци в изпълнение на съдебно решение, с което първоначалният отказ от съветниците в края на миналата година да дадат решение, бе обявен за немотивиран. Бяха приети и две предложения за изпълнение на програми за социално-икономическо развитие на територията на община Балчик от “Вятърен парк Добруджа 2-3”.

Съветниците избраха временна комисия за изготвяне на проекти за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Балчик. Неин председател ще бъде Илиян Станоев, а членове ще са Галин Началников, д-р Маргарита Вичева, Ерджан Демир, Елена Каменова – Стелиянова и Владимир Лафазански.

Общинският съвет взе решение да се удължи с три месеца срокът за погасяване на главницата по договор, подписан между общината и Фонд “Флаг” с цел реализация на проект “Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на град Балчик и селата Кранево, Оброчище и Рогачево”.

На заседанието бе взето решение в Средно училище “Христо Ботев” в Балчик да има две паралелки с по-малък брой ученици. Съветниците в Балчик се запознаха с доклад за финансовото състояние на три търговски дружества през 2024 година. Те дадоха съгласие да бъде издадено решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж С-8 “Албена - Кранево” от находище 101 район “Варненски басейн”.

Общинският съвет се съгласи да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Ляхово с цел аквакултури и свързани с тях дейности като рибозавъждане и любителски риболов.

На заседанието бе определена автоспирка, която да е начална, междинна и крайна по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка в Балчик. Съветниците отмениха друго свое решение, свързано с автогарата и върнато от областния управител.

Общинският съвет гласува да бъде актуализирана годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2025 година. Разгледаха се докладни записки, свързани с прекратяване на съсобственост и продажби чрез търгове по отношение на поземлени имоти и такива, които са публична-общинска собственост.