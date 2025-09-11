Янка Ушколова запазва апартамента си след решение на ВКС и отмяна на арбитражно решение на Софийски търговски арбитражен съд

Върховният касационен съд (ВКС) отмени арбитражното решение на Софийски търговски арбитражен съд относно апартамента на Янка Ушколова, съобщиха от пресцентъра на съда. Решението е окончателно и с него възрастната жена запазва жилището си.

Също така ВКС осъжда „Билд комфорт 18“ ЕООД да заплати по сметката на ВКС сумата от 28 167,92 лв., представляваща държавна такса и разноски по производството.

Делото бе образувано по молба от Янка Ушколова за отмяна на арбитражното решение, с което наследодателят на ищцата – нейният син Иван Н., е осъден да заплати на „Билд комфорт 18“ ЕООД сумата от 684 540,50 лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот. Въз основа на това решение Софийският градски съд е издал изпълнителен лист в полза на „Билд Комфорт 18“ ЕООД и е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Тричленният състав на ВКС е отменил арбитражното решение на основание, че не е сключено арбитражно споразумение. Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС обаче не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор.

Върховните съдии са категорични, че от ангажираните по делото доказателства не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза, което съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест е следвало да се докаже от ответника.

Според съдиите е налице и основанието за отмяна, тъй като страната не е била надлежно уведомена за арбитражното производство, предвид непредставяне на изискания оригинал на разписката за връчване на исковата молба на Иван Н. от арбитражния съд.

БТА припомня, че във връзка с казуса с 90-годишната Янка Ушколова и запорираното ѝ жилище министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви "война на имотната мафия".

Също така случаят стана повод министърът да инициира цялостна реформа на Закона за арбитражите. „На 31 юли тази година подписах указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на ВКС по делото ѝ, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама“, коментира министър Георгиев, цитиран от пресцентъра на ведомството.