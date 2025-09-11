От 13 до 19 септември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от АМ „Струма“ в Пернишка област

Дейности по подобряване на отводняването ще се извършват между 10 и 37 км на автомагистрала (АМ) „Струма“ в района на Пернишка област. Те ще продължат от 13 до 19 септември, в часовия пояс между 6:30 ч. и 16:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на автомагистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти. Заради дейностите временно ще бъде ограничаван достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10 км до пътен възел „Долна Диканя“ (37 км), в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

От АПИ отправят апел към водачите да шофират внимателно, спазвайки правилата за движение и ограничението на скоростта. Те също така не бива да предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

През август тази година между 10- и 37 километър на АМ „Струма“ също бяха извършвани дейности по подобряване на отводняването. Дейностите включваха почистване на облицовани окопи и шахти.