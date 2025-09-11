Нова ясла за близо 50 деца отвори врати в район "Централен" в Пловдив. Детското заведение е в квартал "Съдийски" и ще работи като втори адрес на "Детска ясла на мечтите". Образованието е приоритет на община Пловдив, като полагаме усилия за всички образователни институции - университети, училища, детски градини, посочи при официалното ѝ откриване кметът Костадин Димитров.

Изграждането на яслата с млечна кухня, което е на стойност 3 млн. лева, е финансирано с изцяло общински средства и започна през 2022 година, посочи кметът на района Георги Стаменов.

След приема, който приключи вчера, без места в детска ясла в "Централен" са останали 31 деца. В момента се изгражда пристройка към Детска ясла "18" за две групи, с което ще отговорим на този недостиг, коментира Стаменов. По думите му през следващата година е плануван ремонт на кухненския блок на Обединено детско заведение "Зора", където ще бъде отворена още една яслена група. Общо 42 деца не са приети в детските градини в района. Към Детска градина "Буратино" се изгражда пристройка за три групи или около 65 места, с което ще решим нуждата спрямо днешна дата, допълни районният кмет.

Предстои да започне строителството на две нови ясли в районите "Южен" и "Тракия" с общо 18 групи, припомни зам.-кметът с ресор “Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков. Той подчерта, че администрацията кандидатства по всякакви програми, залагат се средства в бюджета, но жизненият цикъл между кандидатстване и строителство на ново детско заведение е три-четири години.