Целта на "БСП за България" е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони

Нашата цел е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители, каза председателят на "БСП за България" Иван Таков на първото заседание на Столичния общински съвет (СОС) след лятната ваканция.

Връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в СОС, каза Таков. Той отбеляза, че от началото на годината съветниците от всички политически групи в СОС са направили за града и за софиянци това, което са могли. "Длъжни сме да признаем, че то изобщо не беше много и най-големият ни успех е, че приехме бюджета на Столична община", каза Иван Таков.

Той изтъкна, че СОС е преодолял сериозната криза в градския транспорт, но не се е справил с най-важната задача – да върне доверието на гражданите в институциите на общинската власт. Без доверие нито ще имаме необходимата легитимност да предлагаме решения, нито необходимата ефективност да ги реализираме. Най-красноречивият пример за изгубеното доверие е катастрофално ниското участие на гражданите на проведените частични избори за районни кметове, каза Таков. Според него това идва от обезвереност и липса на очакване, че общинската власт може да решава проблеми.

Връщането на доверието минава най-напред през умението на всички съветници от всички политическите групи да покажат висока институционална култура, каза общинският съветник. По думите му, СОС трябва да реализира общински политики, които да са в унисон с интересите на тези социални групи. Обществото в София е крайно разделено в социално-икономически план и затова трябва да си даваме ясна сметка, че много трудно ще намерим политика, която да удовлетвори всички социални групи едновременно, каза Иван Таков.

Той изброи и приоритетите на групата на "БСП за България" в СОС, по които ще работи през новия сезон. Ще настояваме и ще работим така, че средствата от общинския бюджет да се изразходват за подобряване на условията на живот и средата приоритетно в крайните райони, каза Таков.

От БСП ще се включат активно в подготовка на бюджета на Столичната община за 2026 г., която настояват да започне с участието на общинските съветници незабавно, с ясни и изпълними приоритети и ясна децентрализация на бюджетни средства към районите на столицата.

Ще концентрираме усилия в посока повишаване на доходите и подобряване на условията на труд на работещите не само в общинския транспорт, но и във всички общински дружества и предприятия, в това число общинските болници и ДКЦ, отбеляза Иван Таков. От БСП са готови да водят политически спорове с всеки, който смята, че в бюджета на столицата вместо пари за тези цели, трябва да има средства приоритетно за едрия бизнес през нереализируема капиталова програма.

Иван Таков добави, че сред основните приоритети на съветниците от групата ще бъде и подготовката на града за есенно зимния сезон – за осигуряване работата на "Топлофикация София", за гарантиране на отоплението в общинските училища, детските градини и ясли, здравни и социални заведения, за поносими цени, за технологично обновяване. Ще настояваме за изпълнение на поетите от Столична община и СОС задължения за приоритетна финансова грижа към общинското здравеопазване в столицата, заяви още Иван Таков.