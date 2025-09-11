Подробно търсене

Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков

Петра Куртева, Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков
Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков
Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Благоевград,  
11.09.2025 11:47
 (БТА)
Етикети

Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков в Благоевград по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите му свойството на парите е да са средства за размяна и натрупване. Нито едно от тези неща не може да повиши цената на маслото например, посочи той.

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:13 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация