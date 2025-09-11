Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков в Благоевград по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите му свойството на парите е да са средства за размяна и натрупване. Нито едно от тези неща не може да повиши цената на маслото например, посочи той.