Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков
Покупателната способност няма общо с никоя валута, каза премиерът Росен Желязков в Благоевград по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.
По думите му свойството на парите е да са средства за размяна и натрупване. Нито едно от тези неща не може да повиши цената на маслото например, посочи той.
/НН/
