Икономическото развитие и фискалната стабилност правят България привлекателна за инвестиции, каза председателят на BWA Михаел Шуман

Иван Лазаров
Президентът Румен Радев провежда среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, които са на посещение в България по покана на държавния глава. На снимката: Председателят на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия Михаел Шуман.Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
11.09.2025 11:46
 (БТА)

Икономическото развитие и фискалната стабилност правят България привлекателна за инвестиции. Това каза Михаел Шуман, председател на управителния съвет на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA), по време на среща с президента Румен Радев

Икономическите връзки между Германия и България могат да бъдат разширени, подчерта Шуман. 

Тук германските предприятия могат да бъдат все по-добре представени. България е впечатляваща със своето икономическо развитие през последните години, както и със своята фискална стабилност. Също с модерните браншове на индустрията, електрониката и модерните технологии, които се развиват в България. Има динамичен частен сектор и стабилен държавен сектор. Всичко това прави България привлекателно място за инвестиции, смята Михаел Шумен. 

Той подчерта, че може да се развива и сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната. 

България е позиционирана като един много стабилен и надежден партньор в Европейския съюз в този сектор, отбеляза Шуман. 

България има какво да предложи и би било жалко, ако не се използва целият потенциал на страната. България има потенциал в енергийните проекти, инфраструктурните проекти, в аграрния сектор, в сферата на услугите, в сферата на развойната дейност, в сферата на образованието, смята още той. 

Президентът Румен Радев се среща на „Дондуков“ 2 с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия. Представителите на асоциацията са в България по покана на държавния глава. В срещата участват представители на компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата и туризма, които са заявили интерес да инвестират в страната. 

/ЛРМ/

Към 12:12 на 11.09.2025 Новините от днес

