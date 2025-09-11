Икономическото развитие и фискалната стабилност правят България привлекателна за инвестиции, каза председателят на BWA Михаел Шуман

Икономическото развитие и фискалната стабилност правят България привлекателна за инвестиции. Това каза Михаел Шуман, председател на управителния съвет на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA), по време на среща с президента Румен Радев.

Икономическите връзки между Германия и България могат да бъдат разширени, подчерта Шуман.

Тук германските предприятия могат да бъдат все по-добре представени. България е впечатляваща със своето икономическо развитие през последните години, както и със своята фискална стабилност. Също с модерните браншове на индустрията, електрониката и модерните технологии, които се развиват в България. Има динамичен частен сектор и стабилен държавен сектор. Всичко това прави България привлекателно място за инвестиции, смята Михаел Шумен.

Той подчерта, че може да се развива и сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната.

България е позиционирана като един много стабилен и надежден партньор в Европейския съюз в този сектор, отбеляза Шуман.

България има какво да предложи и би било жалко, ако не се използва целият потенциал на страната. България има потенциал в енергийните проекти, инфраструктурните проекти, в аграрния сектор, в сферата на услугите, в сферата на развойната дейност, в сферата на образованието, смята още той.

Президентът Румен Радев се среща на „Дондуков“ 2 с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия. Представителите на асоциацията са в България по покана на държавния глава. В срещата участват представители на компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата и туризма, които са заявили интерес да инвестират в страната.