Овладян е пожарът в Карнобатско, съобщи кметът на общината
Овладян е пожарът, който гори от вчера в района на Карнобатско. Това съобщи за БТА кметът на общината Георги Димитров.
По думите му, към този час обстановката е по-спокойна, като на място остават три активни огнища в труднодостъпни райони.
"Няма опасност пламъците да се разпространят към населени места", каза още Димитров. На терен продължават действията по окончателното потушаване на пожара. В гасенето участват три екипа на противопожарната служба.
От 20:20 ч на 10 септември кметът обяви частично бедствено положение на територията на общината заради пожара в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.
