Подробно търсене

Овладян е пожарът в Карнобатско, съобщи кметът на общината

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Овладян е пожарът в Карнобатско, съобщи кметът на общината
Овладян е пожарът в Карнобатско, съобщи кметът на общината
Снимка: Христо Стефанов/БТА (архив)
Карнобат,  
11.09.2025 08:22
 (БТА)

Овладян е пожарът, който гори от вчера в района на Карнобатско. Това съобщи за БТА кметът на общината Георги Димитров.

По думите му, към този час обстановката е по-спокойна, като на място остават три активни огнища в труднодостъпни райони.

"Няма опасност пламъците да се разпространят към населени места", каза още Димитров. На терен продължават действията по окончателното потушаване на пожара. В гасенето участват три екипа на противопожарната служба.

От 20:20 ч на 10 септември кметът обяви частично бедствено положение на територията на общината заради пожара в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:07 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация