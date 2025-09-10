Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Деца се качиха на пожарни коли в Смолян в Седмицата на пожарната безопасност
БТА, Деца се качиха на пожарникарски автомобили в Смолян в Седмицата на пожарната безопасност.Снимка: Христина Георгиева
Смолян,  
10.09.2025 18:52
 (БТА)

Десетки момчета и момичета се качиха днес на пожарни коли в центъра на Смолян, разглеждайки техниката на противопожарните екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). От 8 до 14 септември дирекцията организира Седмица на пожарната безопасност по повод професионалния празник на огнеборците – 14 септември, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Малчугани разгледаха отблизо автомобилите на противопожарните екипи, а огнеборци им разказаха за ежедневните си битки с огъня. В Седмицата на пожарната безопасност районните служби на РДПБЗН отварят врати за посещения на граждани. Преобладаваща част от най-малките посетители обясняват, че непременно ще станат пожарникари. 

Като част от програмата на Седмицата на пожарната безопасност се провеждат срещи с деца и ученици от Смолянска област, както и демонстрации на техника. 

Демонстративни занятия с противопожарна техника и аварийно-спасителни действия са предвидени на 12 септември на пл. „Свобода“ в Смолян и на пл. „Олимпийски“ в Чепеларе.

 

 

/РН/

