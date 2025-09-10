Деца се качиха на пожарни коли в Смолян в Седмицата на пожарната безопасност

site.btaДеца се качиха на пожарни коли в Смолян в Седмицата на пожарната безопасност
Десетки момчета и момичета се качиха днес на пожарни коли в центъра на Смолян, разглеждайки техниката на противопожарните екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). От 8 до 14 септември дирекцията организира Седмица на пожарната безопасност по повод професионалния празник на огнеборците – 14 септември, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.
Малчугани разгледаха отблизо автомобилите на противопожарните екипи, а огнеборци им разказаха за ежедневните си битки с огъня. В Седмицата на пожарната безопасност районните служби на РДПБЗН отварят врати за посещения на граждани. Преобладаваща част от най-малките посетители обясняват, че непременно ще станат пожарникари.
Като част от програмата на Седмицата на пожарната безопасност се провеждат срещи с деца и ученици от Смолянска област, както и демонстрации на техника.
Демонстративни занятия с противопожарна техника и аварийно-спасителни действия са предвидени на 12 септември на пл. „Свобода“ в Смолян и на пл. „Олимпийски“ в Чепеларе.
/РН/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина