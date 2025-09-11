Съветниците в Балчик ще обсъдят годишната програма за 2025 г. за имотите-общинска собственост

Общинският съвет в Балчик ще обсъди актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2025 година на редовното си заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на Общината проект на дневен ред.

Съветниците ще трябва да вземат решение дали да бъде удължен срокът на договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - Флаг" ЕАД.

На редовното заседание съветниците ще се запознаят с доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2024 година.

На съвета ще трябва бъде избрана и временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Балчик. Ще се определи и място на автоспирка, която е начална, междинна и крайна по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка в Балчик.

Съветниците ще разгледат две предложения за сътрудничество за изпълнение на програма за социално-икономическо развитие на територията на общината.

Съветниците ще обсъдят отново свое решение, свързано с предложение за одобряване изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на вятърни генератори.