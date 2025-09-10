В общо 109 пощенски станции в област Хасково ще се предлага обмен на банкноти и монети от левове в евро

В общо 109 пощенски станции в област Хасково, в населените места, където няма банкови представителства, ще бъде извършвана безплатната обмяна на банкноти и монети от левове в евро, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация.

В региона са определени 27 пощенски клонове по селата. Те ще се намират в селата: Клокотница, Стамболийски, Динево, Татарево, Гарваново, Узунджово, Сусам, Войводово, Орлово, Сираково, Конуш, Черногорово, Радиево, Добрич, Крум, Българин, Рогозиново, Троян, Дряново, Константиново, Калугерово, Свирково, Момково, Лозен, Белица, Синапово и в Симеоновград, уточниха още от администрацията на областния управител.

От Областна администрация припомниха, че съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, „Български пощи“ ЕАД ще обменя банкноти и монети от левове в евро с лимит до 10 000 лв. на ден на едно лице. Суми до 1000 лв. на ден ще се обменят във всички 2230 пощенски станции в страната. Суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден ще се обменят само в предварително обявени 954 пощенски клона след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

От там посочиха, че в изпълнение на решение на Министерския съвет и като част от националните действия за подготовка на гражданите за въвеждането на еврото, още през този месец започва разяснителни кампания сред обществеността. Срещите с граждани за предоставяне на актуална информация за реда и условията на обмена на левове в евро, са планирани в последователен график. В тях ще се включат представители на Областна администрация, „Български пощи“ ЕАД и Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Кампанията стартира на 12 септември в хасковското село Стамболийски в Клуб на инвалида от 09:30 часа. Следващата срещи е на 16 септември от 10:00 ч. в ритуалната залата на село Узунджово. Информация по кампанията ще бъде разпространена и на при срещата с населението на град Меричлери, община Димитровград, която е планирана за 18 септември от 09:30 ч. местния клуб на пенсионера.

В Хасково в края на месец юли вече се състоя една среща от разяснителната кампания във връзка с приемане на евро валутата у нас. Тя бе организирана от Дирекция „Инспекция по труда“ (ИТ) с представители на местния бизнес и синдикатите. Фокусът на събитието бе основно върху условията за превалутиране на работните заплати, за което експертите разясниха, че ще става механично. Директорът на ИТ посочи, че при контролната дейност на организацията в бъдеще, като задължителен компонент, ще бъде включена и проверка на коректността от страна на работодателите при изплащането на възнагражденията в евро.

Експерти от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Хасково също започнаха разяснителна кампания сред възрастното население по въпроси, свързани с въвеждане на еврото в България като единствена валута от 1 януари 2026 година.