Остава в сила забраната за ползване на водата за питейни цели и готвене в три села от община Ардино заради наднормени стойности на манган

В трите села от община Ардино – Бял извор, Падина и Жълтуша, остава в сила въведената забрана за ползване на водата за питейни цели и готвене, а причината е завишени стойности по показател „манган“. Това каза за БТА Петя Папазова, главен секретар на Регионалната здравна инспекция.

Забраната за село Бял извор, кв.„Диамандово“ бе въведена в началото на август. Тогава при сигнал за мирис на водата бяха взети проби, а резултатите показаха завишение в пъти по показателя „манган“ - 1800,0 µg/l (микрограма на литър) в пробата вода от чешма в центъра на Бял извор и 3820,0 µg/l в пробата вода от резервоара при норма 50µg/l. За останалите две населени места забраната е от 19 август.

За завишените стойности бе уведомено ВиК дружеството, отговарящо за водоснабдяването и бяха предприети мерки. Взети са нови проби, чиито резултати показват спад, като в село Бял извор стойностите вече са под нормата, каза още Петя Папазова. Тя допълни, че в рамките на утрешния ден предстои вземането на нови проби от точки в трите населени места. Засиленият мониторинг ще продължи до нормализиране на стойностите, посочват от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.