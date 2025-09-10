Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Остава в сила забраната за ползване на водата за питейни цели и готвене в три села от община Ардино заради наднормени стойности на манган
Сградата на Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Кърджали. Снимка: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Кърджали,  
10.09.2025 16:12
 (БТА)

В трите села от община Ардино – Бял извор, Падина и Жълтуша, остава в сила въведената забрана за ползване на водата за питейни цели и готвене, а причината е завишени стойности по показател „манган“. Това каза за БТА Петя Папазова, главен секретар на Регионалната здравна инспекция.

Забраната за село Бял извор, кв.„Диамандово“ бе въведена в началото на август. Тогава при сигнал за мирис на водата бяха взети проби, а резултатите показаха завишение в пъти по показателя „манган“ - 1800,0 µg/l (микрограма на литър) в пробата вода от чешма в центъра на Бял извор и 3820,0 µg/l  в пробата вода от резервоара при норма 50µg/l. За останалите две населени места забраната е от 19 август.

За завишените стойности бе уведомено ВиК дружеството, отговарящо за водоснабдяването и бяха предприети мерки. Взети са нови проби, чиито резултати показват спад, като в село Бял извор стойностите вече са под нормата, каза още Петя Папазова. Тя допълни, че в рамките на утрешния ден предстои вземането на нови проби от точки в трите населени места. Засиленият мониторинг ще продължи до нормализиране на стойностите, посочват от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

/ЛРМ/

Към 16:16 на 10.09.2025 Новините от днес

