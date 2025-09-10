Безводието, лошите пътища и липсата на транспортна свързаност са най-честите проблеми на хората в област Ямбол, обявиха от ПП „Възраждане“

Безводието, лошите пътища и липсата на транспортна свързаност между градовете и селата са сред най-честите проблеми на хората в област Ямбол. Това каза на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол народният представител от „Възраждане“ Никола Димитров по повод започналата национална инициатива на партията „Парламентът отива при народа“.

Идеята е до края на септември да обиколим абсолютно всички населени места в областта, да се срещнем с максимален брой хора, да ги попитаме за техните проблеми и да се опитаме да решим максимален брой от тях, посочи Никола Димитров.

„Хората споделят, че народни представители ги посещават само по време на избори. Самите хора са загубили доверие в парламентаризма. Тези хора са били лъгани 35 години. Всякакви партии са ходили при тях, всичко са им обещавали, но в момента, в който влязат във властта, много от партиите забравят това, което са говорили на хората“, добави той.

По думите му водната криза е един от най-сериозните проблеми не само в Ямболския регион, а и в страната. Според него този проблем тепърва ще се задълбочава, а държавата проявява нехайство. Димитров даде за пример Плевен, който макар и областен град, е оставен без вода, тъй като държавата не си е свършила работата в продължение на 30 години.

„От „Възраждане“ предложихме решение на този проблем, но срещнахме голям отпор от управляващите. Предложихме, ако дадена община реши да се раздели с ВиК холдинга, при решение на Общинския съвет, да може да излезе от ВиК асоциацията. За да може този, който инвестира в подмяната и изграждането на водопроводи, да събира и таксите за водата. В момента общините подменят тръбите, а ВиК холдинга прибира парите“, посочи народният представител.

Като сериозен проблем той открои и критично ниските нива на язовир „Малко Шарково“ в крайграничната община Болярово. По думите му язовирът от 50 млн. куб метра е спаднал в момента на 12 млн. Според него от години язовирът се източва неправомерно от земеделски производители, които не плащат за напояване. Част от водния обем изтича в реките. Загубите на държавното дружество „Напоителни системи“ от язовира достигат 95 процента. Всички знаят, само от „Напоителни системи“ не знаят, посочи Димитров.

Забраненото преминаване на тежкотоварни камиони по общинския път към село Миладиновци (община Тунджа), които го разбиват, критичното състояние на международния път до граничния пункт „Лесово“ и липсата на достатъчно автобуси между градовете и селата са другите значими проблеми в област Ямбол, каза още народният представител.

Никола Димитров посочи, че по време на срещите, хората споделят и страхове от приемането на еврото в България. „Ние от „Възраждане“ сме най-последователни в тази посока. Събрахме 604 000 подписа и искахме да се проведе референдум, да бъде питан българският народ“, припомни депутатът.

В пресконференцията участваха също общинските съветници Иван Арнаудов (община Ямбол) и Стоян Маринов (община Тунджа). Пълен запис от нея е качен тук.