На 19 септември в Дупница ще бъде даден старт на кампанията „Пенсиите в евро“

На 19 септември в Дупница от 10:00 часа в залата на Общината ще бъде даден старт на съвместната кампания на омбудсмана Велислава Делчева и управителя на Националния осигурителен институт Весела Караиванова „Пенсиите в евро“, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Кампанията цели да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. и ще обхване предимно малки населени места в страната. На срещите ще бъдат обсъждани теми като преизчисляването на пенсиите в евро. Ще бъдат раздавани и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи, посочват от пресцентъра. Оттам допълват, че от сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в немалко граждани от третата възраст.

Гражданите, които имат въпроси по тази, както и по други теми, могат да се запишат предварително, както и да ги зададат директно на място. Предварително записване на граждани за приемната може да бъде направено на телефони 0879 523 492 и 0701 59 238, както и на телефоните на омбудсмана – 02/ 81 06 955, 0879 596 358.

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като валутна единици разяснителни кампании ще провеждат още Комисията за защита на потребителите (КЗП), Българската народна банка и Министерството на финансите. В Дупница на 7 октомври ще се състои среща, организирана от КЗП.