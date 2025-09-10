Една трета от детските градини в Североизточна България ползват пластмасова посуда за еднократна употреба, сочи изследване

Една трета от детските градини в Североизточна България употребяват пластмасова посуда за еднократна употреба, съобщи Сабина Максимова, координатор на мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ към Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) във Варна. Тя е автор на проучване сред директори, учители и родители, обхванало 141 детски заведения от цялата страна. Изследването е направено по академичен проект на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” към Стопанския факултет на Софийския университет.

Според Максимова 67 процента от анкетираните са посочили, че основната причина за употребата на пластмасови чаши е липсата на алтернатива, когато децата играят навън. Участниците в проучването са изтъкнали като фактор и това, че има препоръки от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в посока използването на еднократна посуда.

Вече 10 години се занимавам с този проблем, каза за БТА Максимова и подчерта, че много по-добър вариант е в градините да се използват метални или пластмасови чаши за многократна употреба. Ако всяко дете има своя чашка, това ще ограничи и необходимостта от често миене, посочи експертът. Тя подчерта още, че посуда от такъв материал, освен че е екологична, не води и до риск от счупване и нараняване на децата.

Сега, в навечерието на новата учебна година, организаторите на проучването, екологични сдружения и граждани подготвят отворено писмо до Министерството на здравеопазването, каза още Максимова. По думите ѝ идеята е да отпаднат препоръките на регионалните здравни инспекции за употреба на еднократни чаши. В писмото ще бъде поставено и искане за провеждане на сериозна информационна кампания в страната за превенция на пластмасовия отпадък.

Замърсяването с пластмасови отпадъци води до интоксикация на околната среда, вреди и на хората, припомни Максимова. Както механичните, така и химичните елементи на този тип отпадъци мигрират чрез водните и въздушни течения, попадат в хранителната верига и проникват във всички екосистеми.