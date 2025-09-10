Сливен отбеляза Седмицата на пожарната безопасност с демонстрации на площад „Хаджи Димитър“

Демонстрация, организирана от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, се проведе на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен по повод Седмицата на пожарната безопасност.

Главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на службата, съобщи, че е била показана симулация на транспортно произшествие с пострадал в лек автомобил, както и спасителна акция с автомеханична стълба за евакуация на човек от покрив. По-късно бе представено и гасене на пожар с противопожарен автомобил. Георгиев подчерта, че техниката в службата е изправна и се използва активно при реални инциденти, като пожара на покрив с фотоволтаични панели в производствен цех на фабрика „Е. Миролио“ ЕАД.

През това лято на територията на дирекцията са регистрирани над 400 пожара, а за самата служба – около 200, уточни Георгиев.

Инж. Снежана Кънева, главен експерт в отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен, отбеляза участието на доброволци в инициативата: „Тук представяме материали, които носят информация за спонтанните доброволци. Много често при пожари или в други ситуации се явяват хора, които носят сърце на доброволци. Затова ние предлагаме – за първи път в България харта на спонтанния доброволец, морален кодекс, инструкции и съвети как да действат“, добави тя.

На 14 септември в България се отбелязва професионалният празник на пожарникарите, посветен на първия пожарникарски събор от 1905 г. Датата е официално призната през 1995 г. с решение на Министерския съвет.