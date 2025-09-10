Правителството предлага Християн Христов да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция“

Министерският съвет прие решение за предложение до президента за издаване на указ на президента, с който да назначи полковник Християн Христов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на служба „Военна полиция“, считано от 19 септември до назначаване на титуляр за срок, не по-дълъг от една година. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителството предлага също така бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността директор на служба „Военна полиция“ и от военна служба, считано от 19 септември, поради навършване на пределната възраст за военна служба.

Служба "Военна полиция" е структура, специализирана за опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и за гарантиране на сигурността на техния личен състав, се посочва на интернет страницата на службата. Служба "Военна полиция" е част от въоръжените сили, на пряко подчинение на министъра на отбраната. Тя действа самостоятелно или съвместно с други служби за сигурност и за опазване на обществения ред.