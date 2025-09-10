Прогноза за времето

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде разкъсана до значителна - средна и висока, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в сутрешните часове в крайните източни райони ще стихне и там на отделни места видимостта ще бъде намалена. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи.

Утре под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.



По Черноморието ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода ще е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.



В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, с повишена вероятност за кратко да са интензивни и с гръмотевична дейност през нощта срещу петък и сутринта в Североизточна България, а през деня в районите около Централна Стара планина и Западните Родопи. Максималните температури ще са от 22°-24° в североизточните райони до 30°-32° в източната част на Горнотракийската низина, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от север-североизток, слаб до умерен.

В събота и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в западната половина от страната след обяд по-често значителна. В централните и планинските райони все още ще има валежи, вече предимно слаби. (НИМХ)