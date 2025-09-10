Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, каза Красимира Катинчарова от "Величие"

site.btaНастояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, каза Красимира Катинчарова от "Величие"
Настояваме вътрешният министър Даниел Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента Красимира Катинчарова от парламентарната група (ПГ) на „Величие“ по повод случая с побоя над шефа на полицията в Русе. Тя посочи, че оставката на Митов е част от това.
Настояваме за пълна прозрачност и изясняване на всички подробности около случилото се, заяви също Катинчарова.
„Не може младежи без присъди да останат в ареста. Не може да се предвиди, че те ще нападнат някого, не може да се губим в технически подробности“, каза още Катинчарова. Тя посочи, че няма експертиза за наличието на алкохол в кръвта на Кожухаров.
По думите ѝ има достойнство и доверието към полицията и вътрешното министерство са накърнени.
/ТТ/
