Лом ще отбележи своя празник с оперета, фолклор, рок и панаир, съобщават от местната управа. Празничната програма, която е подготвила Община Лом за Деня на Лом на 17 септември - св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София, включва звезди на оперетата, българския фолклор, рок, балканска музика и театрални спектакли.

Начало на честванията, на 15 септември, ще даде оперетен спектакъл. Той ще се проведе в Народно читалище (НЧ) „Постоянство 1856“, където „Симфониета Видин“ и солисти, хор и балет от Националния музикален театър „Стефан Македонски“ ще представят „Прилепът“ от Йохан Щраус.

На 16 септември, в амфитеатъра в Дунавския парк, красотата на българския фолклор ще демонстрират Националният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ и Берковската духова музика.

Празничният ден ще започне с литургия и молебен за здравето и благоденствието на ломчани в катедралния храм „Успение Богородично”. След това в камерната зала на читалището е тържественото заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат връчени почетни звания на заслужили граждани и институции. Вечерта в амфитеатъра в Дунавския парк, ще се състои концерт на рок група „Тангра", посочват още от Община Лом.

Панаирът започва на 19 септември с концерт на сръбския певец Мухарем Сербезовски. Следващата вечер на сцената ще излезе певицата Камелия. На 21 септември за жителите и гостите на града ще пее Тони Стораро. И трите концерта ще се проведат на сцената на полигона до кв. Моминброд, където за четвърта поредна година ще се състои панаирът.

За децата е предвидено събитието „Детство мое – забавни игри без екрани“, което ще се състои на 20 септември в Дунавския парк.

Празничната програма продължава с Националния театрален фестивал на името на Кръстьо Пишурка, който ще се проведе от 22 до 28 септември на сцената на Народно читалище „Постоянство 1856“.