Най-големият проблем на хората в Кюстендлиско е безработицата, според депутата от "Възраждане" Димчо Димчев

Проблеми с водоснабдяването и електрозахранването са били поставени на срещи с жители на общините в Кюстендилско с народния представител от партия "Възраждане" Димчо Димчев. Най-сериозният проблем обаче е безработицата, особено в малките населени места и често хората са принудени да пътуват до съседни по-големи градове, за да могат да работят, сподели Димчев на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Кюстендил.

Той представи пред медиите резултатите от кампанията "Парламентът отива при хората", която партия "Възраждане" провежда през месец септември.

"Хората споделят проблеми, вълнения, страхове. Обикновено в делничните дни срещаме хора от най-уязвимите групи, но разговаряхме и със земеделци, търговци. През съботните и неделните дни се надяваме да разговаряме и с хора от други социални групи", каза Димчо Димчев. Той увери, е целта му е да бъдат обиколени колкото се може повече села и всички общини.

След като изслушаме хората и чуем всеки един проблем, ще отправим въпроси, както към местната власт, така и към министрите на парламентарен контрол, каза още Димчев. Той изтъкна, че има сигнали, за които се подготвя питане към МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на културата. За Кюстендил подготвяме питане, което е във връзка с работата на МВР, каза още той.