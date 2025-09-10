Подробно търсене

Директорът на полицията в Русе е нападнат в гръб, заради което се озовава в болница, каза вътрешният министър Даниел Митов

Петра Куртева, София Господинова
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
10.09.2025 11:30
 (БТА)

Директорът на русенската полиция старши комисар Кожухаров е нападнат в гръб и са му нанесени удари, заради които по-късно се озовава в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба от около литър и половина. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи, каза още министърът. 

Твърди се, че в пространството има много версии. Тези версии не са МВР, а са измислени от разни сайтове, добави Митов.

/ТТ/

