Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със 131 гласа „за“, 1 „против“ и 18 „въздържал се“ парламентът одобри на първо четене промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 11 август тази година.

В мотивите на законопроекта е записано, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1115 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г., с която се цели по-широко приложение на цифрови решения в дружественото право. Законодателните промените засягат обмена на данни за лица, лишени от право да бъдат управители или членове на управителен или контролен орган, чрез електронната система за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на държавите членки.

Предвижда се Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за съхраняване на данните в машинно четим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на актовете и документите, подлежащи на обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Със законопроекта се създава единен регистър на лицата, лишени от управленски права, воден от Агенцията по вписванията, като съобразно изискванията за защита на личните данни достъпът до регистъра е строго регламентиран и не е публичен. Предвижда се актуализиране действащата наредба от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Пълният текст на законопроекта и мотивите към него могат да бъдат прочетени на интернет страницата на Народното събрание.