Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Петра Куртева
Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
София,  
10.09.2025 09:54
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

В планините днес има разкъсана облачност. На места духа слаб вятър, а температурите са около 10-15 градуса. Очаква се заоблачаване, но няма данни за превалявания.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.

 

