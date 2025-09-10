Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

site.btaДобри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
В планините днес има разкъсана облачност. На места духа слаб вятър, а температурите са около 10-15 градуса. Очаква се заоблачаване, но няма данни за превалявания.
Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.
/АБ/
