Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

В планините днес има разкъсана облачност. На места духа слаб вятър, а температурите са около 10-15 градуса. Очаква се заоблачаване, но няма данни за превалявания.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.