Трима души са загинали, а 30 са пострадали в катастрофи през изминалото денонощие

Петра Куртева
Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев, архив
София,  
10.09.2025 07:54
 (БТА)

Трима души са загинали, а 30 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа катастрофите със загинали и пострадали са 27.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки. Трима са ранени, загинали няма. 

От началото на месеца са станали 196 катастрофи с 16 загинали и 221 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4696, загиналите са 301, а ранените 5892.

При сравнение с данните за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат със седем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

/ТТ/

