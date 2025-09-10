Общинските съветници в Кубрат ще обсъдят допускане на паралелки под минималния брой ученици за предстоящата година в общинските училища

Общинските съветници в Кубрат ще обсъдят допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2025/2026 година в общинските училища на територията на Община Кубрат по време на днешното си заседание. Това показва информация, публикувана на официалния сайт на местната администрация.

В дневния ред е и документ относно определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.

Съветниците предстои да обсъдят документ относно удължаване на срока за провеждане и финализиране на конкурсната процедура за избор на управител на „МБАЛ-КУБРАТ“ ЕООД гр. Кубрат.

В рамките на днешното заседание Общинският съвет ще гласува обявяване на конкурс за избор на управител на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат.

Сред дневния ред и докладна записка относно удължаване на срока за провеждане и финализиране на конкурсната процедура за избор на управител на ВиК “Меден кладенец” ЕООД- гр. Кубрат.

Предстои общинските съветниците да обсъдят документ относно заплащане на пътни разходи съгласно чл.47, ал.1, т.2 и ал. ,ал. 2 и 3 от постановление № 28 от 16 април 2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 година и чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование, според информацията, публикувана на официалния сайт на местната администрация.