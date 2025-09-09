Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно утре в 10:30 часа, съобщават на сайта си от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

Причината за спирането на водоподаването към града е планов ремонт за монтаж на нов помпен агрегат в помпена станция „Велики Преслав“. Едновременно с това водопреносното дружество ще изпълни рехабилитационни дейности на стария довеждащ водопровод от язовир „Тича“ във връзка с проблемни участъци и повишена загуба на вода. Планирано е дейностите да завършат до края на деня на утрешния ден, се уточнява в съобщението.

В него се допълва, че ВиК – Шумен се извинява за неудобствата и ще информира своите клиенти за хода на ремонта.

Припомняме, че Шумен, кв. "Макак" и селата Панайот Волов и Белокопитово в края на юли бяха без вода заради авария на водопровод от яз. „Тича“, а водоподаването към висока и най-висока зона на Шумен бе спряно до късните следобедни часове на 2 септември.