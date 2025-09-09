В Севлиево обсъдиха мерки за защита на гражданите във връзка с навлизането на мечки в населените места в общината

Мерки за гарантиране на безопасността на хората във връзка с появата на мечки в населените места обсъдиха на работна среща в Община Севлиево. Това съобщиха за БТА от местната администрация. Срещата беше инициирана от кмета д-р Иван Иванов, присъстваха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Регионалната дирекция по горите във Велико Търново, Държавно ловно стопанство „Росица“, експерти от общинската администрация и кметове на населени места, в които има регистрирани щети от мечки. Сред дискутираните мерки бяха пролетно подхранване на мечките и ограничаване на популацията им.

По време на срещата стана ясно, че в района на община Севлиево са преброени над 180 мечки. Многобройни са и щетите, нанесени от тях – само през последната седмица хищните животни са нападнали две кози, над 40 кокошки и над 20 пъдпъдъка в село Душевски колиби, посочиха от администрацията. Нападани са овце, нанесени са и щети в животновъдни обекти, овощни градини, пчелини, контейнери за смет, електропастири, зидове и други.

Изпратени са писма до ресорните министерства, в които се настоява за актуализиране на законовите мерки, сред които е и ограничаването на популацията на мечките. Участниците в срещата са настояли и за актуализиране на процедурата по обезщетение на гражданите, за да бъдат мотивирани да подават своевременни сигнали.

От Община Севлиево призоваха гражданите при информация за кафява мечка в района или при установяване на материални щети, незабавно да подадат сигнал на тел. 112.

Както БТА съобщи, през последния месец мечки са нанесли щети в пчелини и овощни градини в казанлъшкото село Ясеново, а в края на август мечка с малко мече нападна мъж от девинското село Лясково.