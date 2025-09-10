Променя се движението между 152-ри и 163-и километър на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата за подмяна на осветителни тела

Днес между 8:00 и 18:00 ч. се променя движението между 152-ри и 163-и километър на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната промяна е за подмяна на осветителни тела на четири пътни възли – „Ново Делчево“, „Петрич-Мелник“ (между 152-и и 153-и км), „Генерал Тодоров“ (при 159-и км) и при „Марикостиново“ (между 160-и 163-и км). При изпълнение на дейностите в района на пътните възли ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента и скоростта ще бъде намалена до 90 км/ч.

От АПИ се извиняват на водачите, но посочват, че дейностите са необходими за повишаване на безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започна от 7 септември.