Чрез анкета жителите на Община Разград ще дадат своето становище за развитието на общината до 2027 година

Чрез анкета жителите на Община Разград ще дадат своето мнение и становище как да се развива общината през следващите години. С онлайн допитването сред гражданите започва актуализирането на Плана за интегрирано развитие на общината за периода от 2021 г. до 2027 г., съобщиха от общинската администрация.

Актуализирането за остатъка от периода се извършва в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата през настоящия програмен период 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Разград е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през периода 2021-2027 г. Той е публикуван заедно с докладите за изпълнението му през вече първите години от периода на интернет страницата на Община Разград в секция „Планове и концепции“. Участието на гражданите в актуализирането на плана би гарантирало качеството и реалистичността му, посочват от общината.

Анкетата може да се попълни до шести октомври. Всеки може да се включи и в последващите обществени обсъждания на плана, като заяви желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата. От Община Разград призовават гражданите да бъдат активни и отговорни към местното развитие.

Жителите на общината имаха възможност да направят своите предложения, да дадат становища и мнения за промени и допълнения и при изготвянето на стратегическия планов документ. Повече от 50 проектни идеи са заложени в разработения План за интегрирано развитие на община Разград.