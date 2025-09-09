Подробно търсене

Локализиран е пожарът в района на Националния военен университет “Васил Левски“ във Велико Търново

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
09.09.2025 15:17
Локализиран е пожарът в района на Националния военен университет (НВУ) "Васил Левски“ във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Както БТА съобщи, днес около 14:00 е подаден сигнал за горящи сухи треви в района.

Шест екипа на пожарната са на място. В потушаването на пламъците участват и представители на НВУ „Васил Левски“. Към момента огънят е локализиран и няма опасност за хора и сгради в района на висшето училище или съседното село Беляковец.

