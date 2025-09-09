Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в Силистра

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата организират Община Силистра и фирма „БалБок инженеринг“ АД, съобщиха от местната администрация.

Пунктът ще бъде разположен на в района на старата автогара в Силистра на 23 септември, от 10:00 до 13:00 ч., и от 13:00 до 16:00 ч. - на паркинга на Общината.

Организаторите на инициативата припомнят, че на мобилния пункт могат да се предават опасни отпадъци, които не трябва да попадат в природата или контейнерите за битов отпадък - лакове и бояджийски материали, луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти, лекарства с изтекъл срок на годност, както и препарати за растителна защита и замърсени опаковки.

Няма да се приемат бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, инфекциозни отпадъци, включително използвани спринцовки, както и предмети, чийто материал е с неустановен състав. Отпадъците трябва да бъдат предадени с ясен състав за безопасно транспортиране и последващо третиране.

Последната подобна акция в Силистра беше в края на март. Организаторите коментират, че интересът от страна на гражданите нараства с всяко издание на инициативата. Сред най-често донасяните опасни отпадъци са лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове.