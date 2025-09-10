С професията на пожарникаря, техниката и оборудването ще се запознаят гражданите на Ловеч

Служителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Ловеч ще запознаят гражданите с професията на пожарникаря - екипировка, техника, оборудване и умения. Това ще стане двора на бившата казарма, където се организира изложение и демонстрации, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Радомир Радев.

Инициативата е традиционна и е по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР - 14 септември. Събитието е част от проявите, насочени към повишаване на културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност, издигане на престижа на професията, повишаване доверието на обществото към органите за пожарна безопасност и защита на населението и популяризиране на дейностите им.

Днес от 16:30 ч. до 19:30 ч. в двора на бившата казарма ще бъде изложена пожарна техника и оборудване за спасителна дейност. Ще бъдат направени различни демонстрации, организирани игри и забавления за децата, както и разпространени информационно–разяснителни материали.

Част от проявата е и изложба на рисунки на деца от ловешките училища, участвали в ежегодния национален конкурс на тема: „С очите си видях бедата“.