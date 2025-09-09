С няколко инициативи в Павел баня ще отбележат Седмицата на пожарната безопасност, съобщиха от местната администрация. В днешния и утрешния ден е отворена временна приемна за граждани, в която всеки може да зададе своите въпроси.

На 11 септември в пожарната служба в Павел баня гражданите ще могат да се запознаят по-подробно с историята, традициите и настоящето на пожарната дейност в града. Ще бъде дадена възможност на всички желаещи да се докоснат до ежедневието на огнеборците и да се запознаят отблизо с работата на специализираните органи за пожарна безопасност, както и с използваната в дейността им техника. Посетителите ще могат да разгледат, да пипнат и поставят лично защитните пожарникарски средства и специфичното техническо оборудване, както и да седнат в пожарните автомобили, посочват от администрацията.

Предвидена е и демонстрация на тактико-техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, която ще се състои пред сградата на общинската администрация на 12 септември.

Във връзка със започването на новата учебна година, акцентът ще бъде поставен върху подготовката на подрастващите за предотвратяване и правилни действия в случай на пожар. В тази връзка е предвидено организиране и провеждане на съвместни мероприятия за деца от групи за предучилищна подготовка в детски градини, допълват от общинския пресцентър.

Апелът на служителите на пожарната към гражданите и гостите на община Павел баня е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при спазване на елементарните изисквания за пожарна безопасност. Служителите отправят покана към всички, които желаят да се запознаят с всекидневието на пожарникарите, като очакват още мнения и препоръки.

По повод Седмицата за пожарна безопасност в страната ще се проведат близо 800 събития, съобщават в официалната си страница от Главната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението. Предвидени са дни на отворените врати в пожарните служби, демонстрации на умения и техника, беседи и игри за деца, както и срещи и разговори с граждани.