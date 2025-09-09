Община Чипровци планира да възстанови някогашен манастир, разрушен при Чипровското въстание през 1688 година

site.btaОбщина Чипровци планира да възстанови някогашен манастир, разрушен при Чипровското въстание през 1688 година
По проект на Община Чипровци Министерството на културата отпуска около 800 000 лева за възстановяване на Гушовския манастир „Свети Архангел Михаил“, който някога се е намирал в Стара планина над града, а днес от него са останали само вкопани в земята основи, съобщи пред журналисти кметът на Чипровци Пламен Петков.
Идеята на Община Чипровци е манастирът да бъде възстановен в някогашния му вид и отново да стане действащ. През последните няколко години общината възстанови пътя от Чипровци до манастира. Всяка година по традиция на това място на 6 септември се събират чипровчани, които живеят в родния си град, а също и на много места в България и по света. На тази дата в основите на Гушовския манастир се отслужва водосвет и се прави курбан. Целта е в бъдеще отново да има действащ манастир и всеки да може да го посети, да се помоли на Господ и да запали свещ в черквата, заяви кметът на Чипровци.
Манастирът „Свети Архангел Михаил“ е бил опожарен и разрушен от турците при Чипровското въстание през септември 1688 година. Няма точни данни кога е бил построен, като според различни предположения това е станало в края на първото българско царство или в началото на второто. Има обаче сигурни исторически сведения, че в края на 14 век „Свети Архангел Михаил“ е бил действащ манастир и е бил лятна резиденция на викария на софийската митрополия. Известният просветител от Чипровци Петър Богдан също пише в своите трудове за манастира „Свети Архангел Михаил“ в Стара планина.
Археологът от историческия музей в Чипровци Мирослав Марков съобщи, че през 2023 година в основите на манастира и около него са направени археологически разкопки, финансирани от Министерството на културата. При тях са открити ценни находки – фрагменти от стенописите в черквата и ръкописи, които са възстановени и показани на национална археологическа изложба. Установена е и формата черквата и начина на покриване. През 2024 година със средства от Община Чипровци и от Историческия музей в града са направени нови археологически проучвания в района на Гушовския манастир, при които търсени стопански сгради около черквата. Марков коментира, че би било чудесно след проучването в детайли на манастира той да бъде възстановен в близък до някогашния му вид и благодари на Министерството на културата и на Община Чипровци за отпуснатите средства и подкрепата на идеята за възстановяване на манастира.
