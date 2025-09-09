Пожарникарите в Добрич демонстрираха как се изважда пострадал при пътнотранспортно произшествие по повод Седмицата на пожарната безопасност

Пожарникарите в Добрич демонстрираха как се изважда пострадал при пътнотранспортно произшествие. Събитието се състоя на площад “Демокрация”, като то беше част от програма, свързана със Седмицата на пожарната безопасност и предстоящото честване на професионалния празник на служителите от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на 14 септември.

Жителите имаха възможност да разгледат техника, с която разполага Районната служба в Добрич, както и да си направят снимки. “Част от демонстрацията включва пръскане с вода от пожарния камион. Децата могат да се качват на автомеханична стълба, допълнителна част от демонстрацията включва действията на нашите екип при пътнотранспортни произшествия – изкарване на пострадал”, каза инспектор Любослав Димитров от Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в Добрич.

Той добави, че тази година заедно с Регионална библиотека “Дора Габе” в Добрич е организирана благотворителна изложба. “Тя е в помощ на наш пострадал колега, който е болен от тежко заболяване. Изложбата се състои от картини, които деца на различна възраст са рисували при участието си в конкурса “С очите си видях бедата”. Картините са много красиви и интересни и показват как децата виждат нашите дейности. Вътре в самата изложба има благотворителна кутия, където всеки ще може да си избере рисунка по избор и да остави дарение”, каза още той.

От пожарната в Добрич съобщиха, че утре, 10 септември, също ще има демонстрации на площад “Демокрация”. На 11 септември, на площад "Свобода" в Добрич, пожарникарите ще демонстрират евакуиране на хора от сграда при масово събиране.

През цялата седмица Дни на отворени врати ще има в пожарните служби в Добрич, Каварна, Балчик, Генерал Тошево. На 12 септември в Шабла, ще бъдат поднесени венци и цветя на възпоменателната плоча на Тодор Енчев, загинал при изпълнение на служебния си дълг.