Подробно търсене

Временно е затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, заради пътен инцидент

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Временно е затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, заради пътен инцидент
Временно е затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, заради пътен инцидент
Снимка: Областна дирекция на МВР в Шумен
Шумен ,  
09.09.2025 10:29
 (БТА)

Очаква се временно да бъде затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, заради пътен инцидент с тежкотоварен автомобил, докато бъде претоварен превозвания от него товар. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Камионът не пречи на движението. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите. 

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на „Пътна полиция“ е казал, че по време на движение му е прилошало, посочиха от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември, загинали са петима участници в пътното движение.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:02 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация