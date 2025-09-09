Георги Клисурски ще бъде заместник-кмет с ресор “Финанси и здравеопазване”, а Стефан Дъров – в направление “Правен и административен контрол”, обяви кметът на София

От 10 септември Георги Клисурски поема ресор “Финанси и здравеопазване”, а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление “Правен и административен контрол”, обяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. Никола Лютов остава на длъжността си заместник-кмет в направление “Обществено строителство”.

Терзиев определи Клисурски и Дъров като „доказани професионалисти с богата експертиза и визия за развитие на града“.

Георги Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Работи като заместник-министър на финансите в периода 2023-2024 г., като е отговарял за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините, пише в публикацията. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД – дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди работата си в публичния сектор придобива опит в някои от най-големите световни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава MBA от Wharton School и магистратура по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Като основни цели за финансовия ресор в Столична община посочва ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализиране на важните проекти за гражданите на София.

Стефан Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия, посочва Васил Терзиев. През 2006 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Фокус в работата му в Столичната община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Никола Лютов съчетаваше ръководството на два ресора – "Правен и административен контрол” и “Обществено строителство”, припомня столичният кмет. Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.

Васил Терзиев изразява и благодарност към Иван Василев и Никола Лютов за работата им като заместник-кметове в ресорите “Финанси и здравеопазване” и “Правен и административен контрол”.

На 5 септември Васил Терзиев съобщи пред журналисти, че идната седмица ще обяви името на новия заместник-кмет по финанси на Столичната община.

През юли Иван Василев обяви, че напуска поста заместник-кмет по финанси на Столичната община, след като бъде сменена обслужващата банка на Общината. В началото на септември Василев съобщи, че това е последният му ден в Столичната община като заместник-кмет. Василев отбеляза, че оставя добре работещо направление и екип от доказани професионалисти и експерти, които вярва, че ще продължат да дават най-доброто от себе си за развитието на общината.