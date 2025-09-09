Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
Един човек е загинал в катастрофа между автомобил и пътнически автобус на пътя София - Варна в района на севлиевското село Добромирка
БТА, София (15 август 2025) Служители на "Пътна полиция" - МВР, полицейска проверка, пътни полицаи. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Севлиево,  
09.09.2025 08:23
 (БТА)

Един човек е загинал в катастрофа между автомобил и пътнически автобус по пътя София - Варна край разклона за севлиевското село Добромирка. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово. Инцидентът е възникнал малко след 5:00 часа тази сутрин, загиналият е шофьорът на автомобила. 

В автобуса са пътували около 37 пътници. По първоначална информация сред тях няма пострадали, всички са прегледани от екип на Спешна помощ. Шофьорът на автобуса е откаран в болница за преглед, към момента няма данни за състоянието му, допълниха от полицията. 

Пътят е затворен за движение, посочиха още от МВР. Всички превозни средства изчакват на място. 

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха по-рано, че движението по път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за с. Добромирка се ограничава временно за всички моторни превозни средства. 

/МК/

