Нормален е трафикът на всички гранични пунктове, съобщи „Гранична полиция“

Нормален е трафикът на всички гранични контролно- пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция по данни към 6:00 часа тази сутрин.

На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, която спря работа на 22.08.2025 г. поради ниското ниво на река Дунав, все още не работи. Шофьорите трябва да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

На границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.