Прогноза за времето

Десислава Пеева
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
08.09.2025 12:40
 (БТА)

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще бъде разкъсана, често намаляваща до незначителна. Ще духа слаб югоизточен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще бъде неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква. 

/АБ/

