Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили, съобщават от "Гранична полиция"

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния от 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.