Биляна Иванова
Министърът на отбраната запозна заместник генералния секретар на НАТО с процеса на модернизация на Въоръжените ни сили
Снимка: Милена Стойкова/БТА, Архив
София,  
07.09.2025 19:57
 (БТА)

Министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България по повод откриването на най-голямото досега многонационално учение за управление при извънредни ситуации „BULGARIA-2025“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Учението е организирано съвместно от Центъра на НАТО за управление при извънредни ситуации (EADRCC) и МВР и в него участват военни формирования от Българската армия.

На срещата бяха обсъдени въпроси по възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, ситуацията по сигурността в региона на Черно море и Западните Балкани, предизвикателствата свързани с войната в Украйна и други актуални теми от дневния ред на Алианса, посочиха от министерството.

Министър Атанас Запрянов запозна заместник генералния секретар на НАТО с приоритетите направления на отбранителната политика на страната и процеса на модернизация, протичащ във Въоръжените сили. Той потвърди ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса, като подчерта значението на справедливото разпределение на тежестите, инвестициите в отбраната, повишаване на капацитета на отбранителната индустрия и използването на нови технологии и иновации в изграждането на отбранителни способности. 

Заместник генералният секретар на НАТО подчерта, че България е ценен и надежден съюзник в НАТО. Тя изтъкна потенциала за развитие на отбранителната индустрия, който има нашата страна, както и последователните усилия за модернизиране на Българската армия.

Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска и министър Атанас Запрянов посетиха Многонационалната бойна група на НАТО в България. Бойната група е важен елемент от възпиращия и отбранителен потенциал на Източния фланг на Алианса и пример за съюзническа солидарност, информираха още от пресцентъра на министерството.

По-рано днес премиерът Росен Желязков и заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска обсъдиха ролята на България в Алианса

 

/БИ/

