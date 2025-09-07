Когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да предотврати противообществена проява, всички трябва да се подчиняват, каза министър Митов

Това не е безобиден инцидент, директорът на областната полицейска дирекция в Русе се е легитимирал и когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да предотврати противообществена проява, всички трябва да се подчиняват. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването „На фокус“ по Нова телевизия по повод случая в Русе, станал преди дни.

Никой няма право да докосва полицай, коментира той. Очевидно е, че започват да се разпространяват защитни версии, вероятно ги правят адвокатите на задържаните. Решението на съда от вчера е достатъчно показателно, а кой какво е казал, как точно са протекли събитията, ще стане ясно в рамките на досъдебното производство и на съдебния процес, допълни министър Митов.

Появиха се всякакви безумни версии, включително, че е отивал на фитнес или други версии, които омаловажават случая. Не може да се посяга на полицай, когато той се е легитимирал. Инцидентът може да бъде определен като битов от гледна точка на това, че става въпрос за скандал на улицата, но по никакъв начин, дори и битов инцидент да е, не може да води до тежки телесни повреди за полицейски служител, още по-малко за ръководителя на областната дирекция в областен град, заяви Даниел Митов.

На въпрос дали има двоен стандарт при определянето на телесните повреди в различни случаи министър Митов каза, че МВР не определя степента на телесната увреда - това го казват медицински лица.

Когато стана инцидентът, много ясно се видя кои са отговорните и безотговорните фактори в държавата. Когато е нападнат полицай, държавата трябва да демонстрира единство срещу подобни агресивни прояви. И тук президентът Радев излиза като "черния шаман" да обясни как всичко е в разпад, като един "оракул на апокалипсиса" се храни от мрака, от тъмнина, от конфликт, от разделение, от инцидент, от катастрофа, каза още Даниел Митов.