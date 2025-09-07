Разследването за изчезването на членове от групата „Наглите“ е в активна фаза, имаме версия, но не мога да споделям, каза Даниел Митов

Разследването за изчезването на членове на групата „Наглите“ е в активна фаза, но не мога да споделям много детайли. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването „На фокус“ по Нова телевизия.

По думите му разследването протича под ръководната роля на СДВР, в сътрудничество с международни партньори и всички останали главни дирекции в МВР. Издирваме ги по сигнал на техните близки. Работи се по всички версии, имаме версия, но не е редно сега да ги споделям, добави той.

На 13 август тази година от Софийската градска прокуратура съобщиха за БТА, че наблюдават досъдебно производство във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата за отвличания "Наглите".