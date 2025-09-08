Сливенското село Скобелево ще отбележи своя традиционен празник и храмовия празник на църквата „Рождество Богородично“ на 8 септември, съобщи за БТА кметът на селото Стелли Стефанова.

В храма от 10:00 часа ще бъде отслужена тържествена Света литургия. Празничната програма ще продължи вечерта от 19:00 часа с концерт, в който ще участват народната певица Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“. Организатори на събитието са кметство Скобелево, Народно читалище „Светлина-1928“ и църковното настоятелство.

Църквата „Рождество Богородично“ е изградена през 1927 г. със средства и доброволен труд на местните жители и дарители. Наскоро храмът е обновен след основен ремонт със съдействието на Община Сливен, Сливенската митрополия и частни спонсори.