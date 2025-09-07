След шестдневно издирване е открит румънският гражданин, изчезнал в курорта Слънчев бряг

След шестдневно издирване 42-годишният румънски гражданин Стелиан Мику, който изчезна на 1 септември в курорта Слънчев бряг, е открит жив и в добро здравословно състояние. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Румънецът е забелязан на пътя между Приморско и Бургас. Бил е облечен със същите дрехи от деня на изчезването си. По информация на полицията е бил подпрян на крйпътна мантинела, стоял е спокойно, без да прави опити да спира преминаващите автомобили.

Стелиан Мику, който е със специални потребности, е отведен в Районно управление – Приморско. Предстои да бъде предаден на близките си. Към момента той не е дал обяснения къде е пребивавал през изминалите дни и как се е озовал в района на Приморско.

В действията по издирването му са участвали служители от Районно управление – Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас.

Информацията за изчезването на румънския турист бе разпространена и чрез медиите, с цел съдействие от обществеността.





